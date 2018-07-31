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Татар-информ

31 июля 2018, 15:44

Политика

МИД РФ опубликовал в Facebook «целебное фото» Лаврова

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Политика

МИД РФ опубликовал в Facebook «целебное фото» Лаврова

Фото: скриншот поста facebook.com/MIDRussia

На фотографии глава МИД РФ стоит на фоне синего неба и держит на плече флаг России.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). МИД РФ на своей странице Facebook опубликовало «целебное фото» министра иностранных дел Сергея Лаврова. 

На фотографии глава ведомства стоит на фоне синего неба и держит на плече флаг России. В подписи к снимку написано: «Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызвать эффект экзорцизма». 

Ранее Лавров рассказал, что Россия имеет достаточное количество информации о планах, которые вынашивают военные Соединенных Штатов, а также других стран. Глава МИД РФ подчеркнул, что несмотря на любую ситуацию в мире, страна как государство и ее жители будут «надежнейшим образом защищены».

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