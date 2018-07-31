МИД РФ опубликовал в Facebook «целебное фото» Лаврова

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). МИД РФ на своей странице Facebook опубликовало «целебное фото» министра иностранных дел Сергея Лаврова.

На фотографии глава ведомства стоит на фоне синего неба и держит на плече флаг России. В подписи к снимку написано: «Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызвать эффект экзорцизма».

Ранее Лавров рассказал, что Россия имеет достаточное количество информации о планах, которые вынашивают военные Соединенных Штатов, а также других стран. Глава МИД РФ подчеркнул, что несмотря на любую ситуацию в мире, страна как государство и ее жители будут «надежнейшим образом защищены».