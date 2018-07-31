Волгоградские артисты старшего возраста посетили Татарстан с благотворительными концертами

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Лауреаты Волгоградского областного фестиваля творчества, спорта и здорового образа жизни выступили с благотворительными концертами в Казани, Чистополе и Болгаре. Посвященное 75-й годовщине Сталинградской битвы турне артистов старшего возраста длилось неделю, сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

Два года назад во время визита татарстанских ветеранов в Волгоград было подписано соглашение о взаимодействии Волгоградского областного совета ветеранов с Региональной общественной организацией ветеранов (пенсионеров) РТ. Во многом благодаря этой договоренности и состоялась поездка волгоградских ветеранов.

Делегация включала более 50 артистов. Ее участниками стали творческие коллективы, вокалисты, мастера художественного слова, гармонисты-частушечники, исполнители народной музыки. Самому старшему из исполнителей, Александру Медкову, исполнилось 92 года. В составе делегации была и член общественной организации «Дети Сталинграда», бывшая несовершеннолетняя узница фашистских концлагерей Валентина Юртаева, которой исполнилось 84 года.

Гости республики не только давали концерты, но встречались с активистами ветеранских организаций Казани и Спасского района РТ. В ходе выступлений было организовано вручение памятных знаков губернатора Волгоградской области «75 лет Победы в Сталинградской битве» ветеранам этого сражения. Те из них, кто не смог посетить концерты, получат эту награду дома.

Заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова встретилась с председателем Волгоградского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) Сергеем Назаровым, возглавлявшим делегацию. Она пожелала гостям крепкого здоровья, долголетия и больших успехов.

Руководители ветеранских объединений регионов выразили уверенность в том, что подобные «творческие командировки» продолжатся и впредь.