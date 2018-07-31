Праздничное агентство сливало свои отходы в ливневую канализацию Альметьевска

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Компания по организации праздников, находясь на гастролях в Альметьевске, незаконно сливала свои хозяйственно-бытовые отходы в ливневую канализацию, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
Артисты арендовали одно из помещений города и вывели трубу в ливневую канализацию. Факт незаконного подключения выявили сотрудники Юго-Восточного территориального управления Минэкологии и природных ресурсов РТ.
Экологи обратились в коммунальные службы Альметьевска: договор на водоотведение ни с какой из организаций заключен не был. Несмотря на то, что компания покинула город, ей придется заплатить административный штраф за нарушение.