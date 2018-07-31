В Набережных Челнах возвели минарет мечети Сююмбике высотой 22 метра

(Набережные Челны, 31 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах построили минарет мечети Сююмбике высотой 22 м.

Мечеть Сююмбике начала строиться в 27-м комплексе Нового города еще в 2009 году. Открыт храм был в 2014 году. Строительство велось на средства челнинца, который предпочел остаться неизвестным. Всего на возведение мечети было потрачено 7,5 млн рублей.

Здание рассчитано на нахождение 210 человек одновременно. Здесь уже четыре года проводятся намазы, однако до последнего времени не было высокого минарета.

В честь установки минарета в мечети собрались мусульмане Автограда. В их присутствии имам-хатыб мечети Раис хазрат Ахметов с молитвами водрузил на минарет полумесяц.