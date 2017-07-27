В Казани на фестивале «JAZZ в Кремле» стартует серия лекций по теории джаза

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). На XII Международном музыкальном фестивале «JAZZ в Кремле» стартует серия лекций по истории и теории джаза «Джаз как мировая музыка». Семинары пройдут 2 и 9 августа за час до начала концертной программы фестиваля — в 18 часов, сообщает пресс-служба «JAZZа в Кремле».

Их проведет доктор искусствоведения, заведующий кафедрой теории музыки и композиции Казанской консерватории имени Н. Жиганова Александр Маклыгин. Посетить лекции смогут все гости фестиваля, предъявив билет на фестивальный концерт в день проведения.

Как ранее сообщало агентство, XII фестиваль импровизационной музыки «JAZZ в Кремле» с Ольгой Скепнер открылся 19 июля, джазовые опен-эйры на Пушечном дворе Казанского Кремля будут проходить еженедельно по четвергам до 23 августа. В афише фестиваля — шесть концертов, участниками которых станут 35 известных и неординарных джазовых музыкантов из России, Германии, США, Японии и Голландии.