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Татар-информ

31 июля 2018, 15:00

Экономика и финансы

«МегаФон» и «Хранители детства» помогут с трудоустройством подростков-сирот в 10 регионах

Экономика и финансы

«МегаФон» и «Хранители детства» помогут с трудоустройством подростков-сирот в 10 регионах

В рамках программы 300 ребят пройдут курс профориентационных занятий и познакомятся с новыми профессиями.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). «МегаФон» и Фонд поддержки семьи и детей «Хранители детства» запускают профориентационную программу для подростков-сирот и объявляют о начале межрегионального конкурса среди социально ориентированных НКО на сопровождение проекта в 10 регионах. 

В рамках программы, направленной на осознанный выбор профессии и трудоустройство подростков-сирот, 300 ребят пройдут курс профориентационных занятий и познакомятся с новыми профессиями, а 80 из них устроятся на стажировку. Таким образом, подростки получат первый успешный опыт работы при поддержке корпоративных наставников.

Проект подразумевает тесное взаимодействие с государственными организациями, бизнес-структурами, учебными заведениями и другими заинтересованными сторонами. Некоммерческие организации, которые будут сопровождать проект в регионах, стороны выберут в рамках конкурса — заявки на него принимаются до 15 августа 2018 года. Все анкеты, поступившие на конкурс, будут рассмотрены Конкурсной комиссией, в состав которой войдут представители Фонда «Хранители детства», ПАО «МегаФон», независимые эксперты и представители компаний-партнеров.

«Помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей — одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности „МегаФона“. Опираясь на наши профессиональные знания и 20-летний опыт, мы развиваем умную благотворительность, вкладываемся в системные проекты, которые помогают в решении этой острой социальной проблемы. Уверена, что в рамках проекта „Включайся и будь успешен!“ нам удастся сделать еще один шаг к миру равных возможностей, где у каждого есть шанс на успех», — подчеркнула Ольга Конышкина, менеджер по благотворительности ПАО «МегаФон».

Победителям конкурса будет передана методика корпоративного наставничества, оказана финансовая, методическая, административная и информационная поддержка, а также помощь в привлечении к проекту компаний-работодателей и налаживанию взаимодействия с ними. Программа позволит региональным организациям повысить эффективность работы в сфере социальной адаптации детей-сирот и уровень вовлеченности общественности в реальную помощь молодежи в своем регионе.

«Согласно статистике, лишь каждый десятый подросток из числа выпускников детских домов находит стабильную работу. Разработанная Фондом „Хранители детства“ программа корпоративного наставничества может изменить эту ситуацию. Вместе с государственными организациями и компаниями-партнерами Фонд помогает подросткам из детских домов, из приемных и кризисных семей осознанно подойти к выбору профессии, выстроить план личного и профессионального развития при поддержке наставников, получить первый успешный опыт работы», — считает Анна Кочинева, директор Фонда «Хранители детства».

Заявки принимаются от некоммерческих организаций, с опытом работы не менее 1 года и ведущих деятельность на территории Ивановской, Владимирской, Костромской, Томской, Свердловской, Ростовской, Ярославской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Тамбовской, Орловской, Нижегородской, Челябинской, Курганской, Новосибирской областей, Красноярского края, Республики Татарстан.

Положение о конкурсе и форма заявки опубликованы на сайте фонда «Хранители детства» https://childhoodkeepers.ru

Консультации по вопросам, связанным с участием в конкурсе и оформлением заявок, можно получить по электронной почте: info@chk.msk.ru

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