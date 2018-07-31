Гидрометцентр: Урожай зерновых в 2018 в стране снизится на 20 процентов

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). По словам исполняющего обязанности руководителя Гидрометцентра страны Дмитрия Киктева, урожай зерновых в этом году будет ниже прошлогоднего на 15 — 20 процентов, сообщает «Интерфакс».

Киктев отметил, что в Сибири и на Урале условия для формирования хорошего урожая оцениваются как удовлетворительные, однако на европейской части страны ситуация является неоднородной. Так, на Северном Кавказе и ПФО в первой половине июля отмечались почвенные и атмосферные засухи. Осадки, которые прошли в регионах, были неоднородными и точечными.

В прошлом году в стране собрали 135,4 млн т урожая зерновых культур, что является рекордным показателем.