На фестивале «JAZZ в Кремле» выступит ведущий джазовый пианист России Антон Баронин

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). 2 августа на Пушечном дворе казанского Кремля пройдет третий концерт XII фестиваля импровизационной музыки Ольги Скепнер «JAZZ в Кремле». В Казани выступит ведущий джазовый пианист России Антон Баронин. Музыкант вместе с известным российским сессионщиком, вокалистом Эмилем Гартом представит авторский проект Orchestra 2.0.

Минимализм, как творческий метод, постмодернизм, как идеология, ирония, как неотъемлемый компонент творчества, – музыковеды уже давно прозвали коллектив настоящими постмодернистами джаза. На фестивале они представят новую авторскую программу, созданную специально для этого выступления.

До 23 августа каждый четверг на Пушечном дворе будут звучать разнообразные стили и направления джаза и импровизации. В четвертый джазовый четверг, 9 августа, в Казань приедет ключевая фигура джазового сообщества Санкт-Петербурга, пианист Андрей Кондаков. Вместе с голландской соул-певицей Эми Питерс он представит джаз-роковый проект Electric Project. Еще одним гостем вечера станет дуэт MOSHCHEE.

Блюз и авторская импровизационная музыка захватит фестивальный вечер 16 августа: на Пушечном дворе выступят признанный мэтр, певец и гитарист Леван Ломидзе, а также пианист и композитор Евгений Борец с программой Black. Фестиваль завершится 23 августа фееричным концертом трех прославленных див джазовой сцены – Мариам Мерабовой, Этери Бериашвили и Екатерины Балыкбаевой, которые представят новую программу под ироничным названием «Курочки мои».

Билеты на все концерты фестиваля еще можно найти в кассах города, их стоимость в зависимости от выбранного уровня комфорта составит от 500 до 1800 рублей. Гости «Джаза в Кремле» могут расположиться в партере, за столиками с ресторанным обслуживанием или в свободной зоне дворика, прихватив с собой пледы и термосы с горячим чаем.