В Чистополе задержана мать, выкинувшая из окна трехмесячную дочь

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Чистополе пьяная мать выкинула трехмесячную дочь из окна, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

Вчера вечером 23-летняя девушка со своим молодым человеком, 10-летним сыном и трехмесячной дочерью пришли в гости к соседям. Друзья выпили, хозяева отправились спать, а девушка и парень поругались.

В процессе конфликта молодая мать заявила, что ее дочь не нужна ни молодому человеку, ни ей самой. Она схватила ребенка за ноги и выбросила из окна второго этажа.

Опомнившись, девушка тут же бросилась на улицу к дочери, а старший сын разбудил соседей и те вызвали врачей.

От удара о бетонную поверхность ребенок получил тяжелые травмы, ее госпитализировали в Детскую РКБ.

Мать девочки задержали, ее подозревают в преступлении по статье «Покушение на убийство малолетнего».