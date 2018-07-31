В Москве пройдет авторский концерт Рашида Калимуллина

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). 11 сентября в Большом зале Московской государственной консерватории состоится авторский концерт председателя союзов композиторов России и Татарстана, народного артиста России Рашида Калимуллина, сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

Композитор представит свои лучшие произведения, ставшие его визитной карточкой: «Симфонические фрески», «Концерт для фортепиано с оркестром», «Концерт для тенор-саксофона с оркестром». На сцене выступят известные солисты и симфонический оркестр радио «Орфей».

Среди солистов будет Аскар Абдразаков – народный артист Башкортостана, солист Мариинского театра, лауреат многочисленных конкурсов. Обладатель баса пел на лучших сценах мира – в Большом и Мариинском театрах, Метрополитен-опере, Вашингтонской опере, Ла Скала и других.

Дирижером концерта выступит Василий Валитов – заслуженный артист Татарстана, многогранный музыкант, автор и организатор крупных музыкальных проектов и фестивалей.