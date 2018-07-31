Больницы, страховые компании и работодателей обяжут сообщать данные о должниках по алиментам

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Медицинские учреждения, страховые компании и прочие организации обяжут сообщать данные о должниках по алиментам. Такую же обязанность могут наложить на работодателей, у которых числятся в штате должники. Об этом сегодня в Кабинете Министров РТ на брифинге, посвященном работе по взысканию задолженностей по алиментным платежам, рассказал исполняющий обязанности руководителя УФССП по РТ Игорь Безуевский.

ФССП России продолжает поиск новых форм по взысканию задолженностей по алиментам, а также продолжает работу по изменению законодательства в этой части, рассказал Безуевский.

Сейчас ведомство рассматривает несколько новых методов воздействия на неплательщиков алиментов. Пока они «юридически не причесаны», но над этим вопросом работают вместе с центральным аппаратом.

«Мы планируем обязать работодателя сообщать в ФССП России о трудоустройстве должника. Такие же требования будут предъявлены страховым компаниям и медицинским учреждениям. Сейчас больницы такие данные нам не сообщают — ссылаются на врачебную тайну. Но в данном случае мы не требуем диагноз, мы просто хотим знать, обращался должник в больницу или нет», — рассказал Безуевский.

Сообщать об обращениях должников могут обязать и регистрирующие органы общей востребованности, такие как Ростехнадзор, МВД, Росгвардию.

В работе по взысканию алиментов для приставов важна любая информация по должникам, отметил глава ведомства.