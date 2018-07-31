Киев рассказал о планах ввести новые санкции против РФ

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Киеве в Кабинет министров направили предложение о введении новых санкции в отношении РФ, сообщает РБК.

На сайте ведомства отмечается, что санкции введут в отношении 19 российских компаний и 22 физических лиц, которые связаны со строительством Крымского моста. По информации ведомства, проект о введении ограничительных мер уже согласован со специальными правоохранительными органами и центральными органами исполнительной власти.

Ранее Европейский союз также ввел санкции в отношении шести российских компаний, которые участвовали в строительстве моста, соединяющего Краснодарский край и Крым.