За незаконный лов раков браконьерам грозит миллионный штраф или до пяти лет тюрьмы

(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Штраф до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет грозит группе браконьеров-раколовов, задержанных в Чистопольском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В Госкомитет РТ по биоресурсам поступила информация о незаконном лове раков раколовками на территории заказника "Чистые Луга" в Чистопольском районе Татарстана. Вместе с сотрудниками отдела по экономическим преступлениям ЛОВДТ Чистопольского района мы выехали на место», – рассказал главный специалист Госкомитета РТ по биоресурсам Ленар Кашапов.

В два часа ночи опергруппа была уже на месте. Установленные в воде раколовки группа обнаружила быстро, но, чтобы задержать самих браконьеров, пришлось просидеть в засаде почти сутки. Лодка с раколовами появилась лишь ближе к вечеру.

«Увидели лодку под мотором, в которой были двое мужчин. Они передвигались по заказнику от раколовки к раколовке – собирали добычу и снова, насадив приманку – куски рыбы, возвращали снасти в воду. Все эти действия мы фиксировали на видео», – сообщил Кашапов.

Браконьеров совместная группа Госкомитета РТ по биоресурсам и полиции задержала сразу, как только те пристали к берегу. Двум жителям Чистопольского района РТ было бесполезно оправдываться: улов из 193 раков находился на борту лодки, а из воды позже собрали 144 раколовки.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконная добыча водных биоресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"», – пояснил начальник Управления госнадзора в сфере животного, растительного мира и особо охраняемых природных территорий Госкомитета РТ по биоресурсам Радик Мутахаров.

Браконьерам, уже давшим признательные показания, согласно законодательству, грозит штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или в размере заработной платы за период от трех до пяти лет, или же лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Госкомитет РТ по биоресурсам напоминает, что правила любительского и спортивного рыболовства в Волжско-Каспийском регионе запрещают лов раков более чем тремя раколовками, причем строго определенных размеров, на одного гражданина. Ловить раков руками вброд или же нырять за ними также запрещено.