В Татарстане обмолочено 9 процентов площадей

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Согласно данным на 31 июля, в Татарстане зерновые убраны на 133,5 тыс. га, или 9 процентах площадей. Валовой сбор зерна составил 404,4 тыс. т, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

За 30 июля в республике собрано 90 тыс. т зерна, обмолочено 30,3 тыс. га. Наибольшие площади убрали крестьяне Чистопольского (2 тыс. га), Буинского (1,98 тыс. га), Спасского и Тетюшского (по 1,5 тыс. га) районов.

Средняя урожайность зерновых по республике равняется 30,3 ц/га. При этом лидируют по урожайности Заинский (41 ц/га), Балтасинский (38,5 ц/га), Сармановский (38,2 ц/га) и Актанышский (37,8 ц/га) районы.

Аграрии республики убирают озимую рожь, озимую пшеницу и ячмень, а также технические культуры. Озимая пшеница убрана на площади 118,1 тыс. га, озимая рожь – 12,6 тыс. га, ячмень – 1,6 тыс. га. Намолот составляет соответственно 364,9 тыс., 33 тыс. и 4,4 тыс. т зерна при средней урожайности 30,9, 26,2 и 27,8 ц/га.