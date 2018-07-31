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Татар-информ

31 июля 2018, 14:06

Общество

Основную конкуренцию Татарстану на WorldSkills в «Мехатронике» составят Мособласть и Магнитогорск

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Общество

Основную конкуренцию Татарстану на WorldSkills в «Мехатронике» составят Мособласть и Магнитогорск

Фото: пресс-служба Центра развития профессиональных компетенций, Рамиль Гали

С 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске пройдет финал VI Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia 2018.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Основную конкуренцию Татарстану в финале VI Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia 2018, который пройдет с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске, в компетенции «Мехатроника» составят представители Московской области и Магнитогорска. Об этом агентству рассказал эксперт, наставник татарстанской сборной WorldSkills Роберт Амиров.

«До настоящего времени Татарстан еще ни разу не побеждал в компетенции "Мехатроника", и пока главное достижение – третье место в полуфинале, отрыв от первого места составил 1,5 балла. Призовое место для наших ребят – вполне реальный результат, но нужно понимать, что направление "Мехатроника" очень давно появилось, поэтому конкуренция там очень сильная, влияют на результат даже сотые доли балла, – объяснил эксперт. – Наши основные конкуренты – Московская область и Магнитогорск».

В конкурсное задание компетенции входит сборка, монтаж и программирование модели мехатронной производственной линии по аналогии с теми линиями, которые оборудуются на заводах, но в более компактном варианте. Конкурсантам не нужно выезжать на завод и ремонтировать километровые линии, все обустраивается на спецполигоне, что позволяет участникам показать все свои знания и умения на площадке. Ребята собирают, программируют, налаживают и настраивают, из груды деталей создавая готовую линию. Линия, согласно заданию, должна собирать, сортировать и перемещать заготовки, то есть выполнять технологические операции.

Защищать честь Республики Татарстан в этом направлении будут студенты последних курсов Камского государственного автомеханического техникума имени Л. Б. Васильева Дмитрий Куркин и Андрей Кузьмицкий. Ребята уже приступили к подготовке к чемпионату и накануне днем вернулись с профильных сборов. 3 августа сборная в полном составе отправится в Южно-Сахалинск.

«Финал национального чемпионата для меня – это большое мероприятие, на котором я покажу все свое мастерство, а потом все работодатели будут предлагать мне должность директора, – иронизирует Дмитрий Куркин. – Когда в работе над проектом у меня возникают трудности, я слушаю песни группы "Хлеб", и печаль от сложностей уходит. Потом беру себя в руки и начинаю решать проблемы, всем участникам WorldSkills того же советую!»

В этом году на чемпионате тысячи молодых специалистов со всех уголков России, прошедшие конкурсный отбор, будут состязаться в профессиональных навыках по десяткам направлений: от пекаря-кондитера и сварщика до ювелира и робототехника. Участниками национального финала станут более 700 конкурсантов, в том числе и 152 школьника, которые будут соревноваться по 36 компетенциям WorldSkills Russia Juniors. Оценивать взрослых и юных участников будут 700 экспертов. Ожидается, что чемпионат посетят 3,5 тыс. гостей. На национальном чемпионате борьба развернется в 62 компетенциях, две из которых (управление морскими судами и рыбообработка) останутся пока «выставочно-показательными».

Сборная Татарстана на чемпионате будет включать 58 конкурсантов, заявленных на чемпионат рабочих профессий по 44 компетенциям, и 23 юниоров (участников 15 компетенций Juniors). Победители и призеры финала будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia. В этом году ей предстоит отстоять честь российского флага на европейском первенстве EuroSkills 2018 в Будапеште и мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019, который примет Казань.

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