В провинции Китая запретили хоронить людей в гробах

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Местные власти в китайской провинции Цзянси запретили хоронить людей в гробах и насильно отбирают у населения готовые гробы, сообщают «Известия».

Как сообщает гонконгская газета South China Morning Post, политика «нулевого захоронения» была введена в провинции шесть месяцев назад, и к сентябрю единственным законным способом захоронения умерших станет кремация.

В городских округах Ганьчжоу, Ичунь и Цзянь конфисковали гробы и уничтожили с помощью экскаватора. Сообщается, что многие люди ложились в гробы, чтобы не отдавать их.

Такие мероприятия проводятся с целью сохранения земельных ресурсов.

Власти предлагают жителям в качестве компенсации 2 тысячи юаней. Стоит заметить, что на изготовление гроба уходит почти 5 тысяч юаней.