В Челнах дважды лишенный прав водитель иномарки устроил очередную «пьяную» аварию

(Набережные Челны, 31 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах дважды лишенный прав водитель иномарки устроил очередную «пьяную» аварию, сообщает местная автоинспекция.

ДТП произошло вчера около девяти вечера на пересечении улиц Хади Такташа и Комарова в поселке ЗЯБ. 39-летний пьяный водитель автомбиля «Дайхатсу Мира» превысил скорость и врезался в бордюр разделительной полосы. Водитель с ушибом грудной клетки доставлен в БСМП.

Как выяснилось позже, челнинца уже дважды лишали водительских прав за управление автомобилем в пьяном виде. Первый раз ему запретили садиться за руль в 2016 году, права отобрали на 19 месяцев, в 2017 году его лишили прав на 24 месяца. Однако наказание не пошло впрок.