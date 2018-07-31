(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за ввоз российских товаров, если у них существуют украинские аналоги. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «112 Украина».

«Мне кажется, что нужна не только моральная, но и уголовная ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора для тех, кто закупает в России вещи, которые могут производиться на Украине», — подчеркнул секретарь СНБО.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Турчинов заявил о военной угрозе для Украины, исходящей от строительства Крымского моста.