Запашный срочно госпитализирован с острыми болями

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Народный артист России, художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный срочно госпитализирован в одну из столичных больниц с острыми болями, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Запашный рассказал собеседнику агентства, что проходит обследование в больнице, но врачи пока не обнаружили проблему. Сильные боли сняли обезболивающими препаратами. На данный момент артист чувствует себя хорошо.

По словам Запашного, график его выступлений останется неизменным и госпитализация на работу никак не повлияет.

Ранее в СМИ появилась информация, что дрессировщик попал в больницу с приступом панкреатита. Ряд других средств массовой информации, сославшись на мать Запашного, сообщили, что артист госпитализирован после падения с водных лыж.