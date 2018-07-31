«Вертолеты России» передали ГТЛК пятый медицинский «Ансат»

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Холдинг «Вертолеты России» (ВР) с начала текущего года передал пятый вертолет «Ансат» в медицинской модификации. Передача винтокрылой машины прошла в рамках контракта ВР и Государственной транспортной лизинговой компаний (ГТЛК). Об этом сообщается на сайте Казанского вертолетного завода (КВЗ), который занимается изготовлением таких машин.

В сообщении также указано, что переданный вертолет будут использовать «Русские вертолетные системы» (РВС) для оказания экстренной помощи людям, живущим в труднодоступных районах страны. При этом до конца года КВЗ поставит ГТЛК еще 7 медицинских «Ансатов».

«Вертолеты „Ансат“ несут службу по спасению людей в 7 регионах России. Количество спасенных жизней увеличивается с каждым разом, потому как благодаря эксплуатации медицинских „Ансатов“ соблюдается правило „золотого часа“ — это время, за которое пострадавшему можно оказать наиболее действенную помощь», — рассказал управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров.

Он добавил, что в «Ансатах» с медмодулями есть все необходимое для оказания экстренной помощи пострадавшим во время их перевозки. В этом году также ожидается изготовление первых «Ансатов» в экспортном варианте, заключил Пустовгаров.