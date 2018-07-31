Захарова назвала новые санкции ЕС в отношении России подрывной политикой

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала новые санкции Европейского союза в отношении шести российских компаний подрывной политикой, сообщают «Известия».

По словам Захаровой, с помощью таких мер Запад поощряет тех, кто занимается энергоблокадой Крыма и преследует строителей объектов гражданской инфраструктуры. Также она подчеркнула, что данная подрывная политика направлена против жителей Крыма.

Ограничительные меры подразумевают заморозку всех активов данных компаний на территории Евросоюза и запрет физическим и юридическим лицам ЕС кредитовать данные компании.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел новые санкции в отношении шести российских компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара рассказал, что введенные санкции не повлияют на ситуацию в Крыму, и что строительство моста будет продолжаться.

Движение по автомобильной части моста было открыто 16 мая этого года, железнодорожное сообщение планируется открыть в следующем году.