В Заинске осудили мошенников, пытавшихся обманом присвоить 33 тысячи тонны сахара

(Набережные Челны, 31 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Заинске осудили мошенников, пытавшихся обманом путем получить 33 тысячи тонны сахара, сообщили в городском суде.

По версии следствия, два жителя Московской области изготовили фальшивые документы, в том числе паспорт заместителя директора по снабжению некоего ООО и фиктивные бланки договоров.

С этими документами летом прошлого года они приехали в Заинск, где обратились в дирекцию сахарного завода. Обвиняемые рассказали о своем намерении заключить договора на поставку 33 тысяч тонн сахарного песка на 1 млрд 518 млн рублей. И договора вскоре действительно были заключены. Однако дальнейшие действия «коммерсантов» заставили усомниться в честности их намерений. Злоумышленников задержали сотрудники полиции.

На суде один из обвиняемых свою вину признал частично, другой не признал вовсе. Тем не менее суд счел их вину доказанной. Одного мошенника он приговорил к трем годам колонии общего режима, другого — к трем годам и шести месяцам.