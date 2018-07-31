КФУ поднялся в мировом рейтинге вузов Webometrics более чем на 100 пунктов

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Казанский (Приволжский) федеральный университет поднялся в мировом рейтинге вузов Webometrics более чем на 100 пунктов (с 977-го места в прошлом году до 834-го в этом). Об этом сообщает пресс-служба университета.

Всего Webometrics оценивал 27 тыс. высших учебных заведений по всему миру, среди российских вузов в первую тысячу попали только восемь (КФУ восьмой).

Рейтинг Webometrics (или Ranking Web) — это продукт Лаборатории Cybermetrics Lab, входящей в состав Национального исследовательского совета Испании (National Research Council (CSIC), самой большой испанской исследовательской организации. Результаты рейтинга публикуются с 2004 года дважды в год (в конце января и конце июля).

При составлении рейтинга в первую очередь учитываются материалы, размещенные на сайте вуза, а также цитируемость этих материалов в других источниках. Целью Webometrics является так называемое «открытое образование», когда любой студент в любой точке мира может обучаться (в той или иной степени) в любом вузе.