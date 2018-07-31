В Казани пройдет ежегодный фестиваль совместного творчества Open Art Festival

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). 4 августа в Горкинско-Ометьевском лесу Казани состоится ежегодный фестиваль совместного творчества Open Art Festival, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Жители и гости города смогут окунуться в насыщенную культурно-развлекательную программу. На фестивале выступят молодые и талантливые уличные музыканты, артисты, писатели и поэты, художники и другие творческие личности.

Гостями фестиваля станут куратор галереи «Виктория» из Самары Сергей Баландин, руководитель дзен-театра «Лисдиз» Изольда Осокина, искусствоведы Юлиана Ермолаева и Михаил Яо, заслуженный художник РТ, член Союза художников России Альфрид Шаймарданов. Казанские поэты Айрат Бик-Булатов, Анна Русс и другие прочтут свои стихи.

На фестивале будут организованы хендмейд-маркет, фудкорт, сцена, с которой можно будет услышать авторскую музыку, насладиться перформансами, театральными постановками и танцами. Гости также смогут совершить экскурсию по фестивалю, посетить фотозону, принять участие в мастер-классах.