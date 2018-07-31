Скидки на билеты Formula 1 ВТБ Гран-при России 2018 для клиентов ВТБ

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). 27 июля стартовала акция «Открой мир Formula 1», в рамках которой клиенты банка ВТБ получают возможность приобрести билеты на российский этап «Формулы 1» со скидкой 10 процентов.

Предложение доступно для держателей карт банка ВТБ, Почта Банка, экс-ВТБ 24 и экс-Банка Москвы. Акция продлится до 30 сентября 2018 года.



Для получения скидки при оформлении покупки необходимо ввести первые шесть цифр карт указанных банков с платежными системами VISA или Mastercard или восемь цифр карты «Мир» в специальном поле на сайте для покупки билетов – f1.sochiautodrom.ru. Каждый клиент сможет приобрести в рамках акции не более десяти билетов на одну карту.