В финале чемпионата WorldSkills Russia Татарстан поборется за победу в 44 компетенциях

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В финале VI Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Russia 2018, который пройдет с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске, 58 представителей Республики Татарстан поборются за победу в 44 компетенциях.

Всего на всероссийском профессиональном состязании борьба развернется в 60 компетенциях, еще два направления, управление морскими судами и рыбообработка, останутся в этом году «выставочно-показательными».

Всего участниками национального финала станут более 700 конкурсантов из разных регионов России, включая 152 школьников, которые будут соревноваться по 36 компетенциям WorldSkills Russia Juniors. Оценивать взрослых и юных участников будут 700 экспертов. Ожидается, что чемпионат посетят 3,5 тыс. гостей.

Сборная Татарстана на чемпионате будет включать также 23 юниоров (участников 15 компетенций Juniors).

Победители и призеры финала будут рекомендованы в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia. В этом году ей предстоит отстоять честь российского флага на европейском первенстве EuroSkills 2018 в Будапеште и мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019, который примет Казань.