Строительство школы в ЖК «Соловьиная роща» планируется завершить в 2019 году

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Строительство школы жилого комплекса «Соловьиная роща» по улице Руиса Гареева планируется завершить в 2019 году, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Глава столицы Татарстана Ильсур Метшин проинспектировал ход строительства и поручил не затягивать со сроками сдачи объекта. 1 сентября 2019 года школа должна принять первых учеников, подчеркнул мэр.

Проект школы предполагает строительство двух бассейнов (12-метрового и 25-метрового) и двух спортивных залов. Учебное заведение рассчитано на 1224 ученика.

До завершения строительства этой школы, в 2018-2019 учебном году, планируется сдать в эксплуатацию школы в казанских ЖК «Светлая долина» и «Салават купере».