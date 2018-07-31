В Ютазинском районе отремонтируют шесть агрокомплексов на 40 млн рублей

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Ютазинском районе планируется капремонт и строительство объектов агрокомплекса на 40 млн рублей, пишет газета «Ютазинская новь».



В рамках республиканской программы будет отремонтировано шесть агроформирований. Обществу «АгроМир» наряду со строительством базы для сочных кормов предстоит благоустройство коровника на двести голов скота, машинно-тракторного парка, зернотока. В последнем ремонтные работы находятся на стадии завершения.



В фермерском хозяйстве «Набиуллин» ведется строительство животноводческого помещения на 150 голов скота. По предположениям фермера Ильдуса Набиуллина, завершившего в эти дни подъем стен, в октябре телки будут размещены на зимовку. Животные здесь будут находиться на беспривязном содержании и на глубокой подстилке. С целью отхода от ручного труда проход будет сделан для въезда миксера.



Одновременно в хозяйстве проводится и капитальный ремонт механической мастерской. Строители уже забетонировали полы, заменили окна, перекрыли крышу, отремонтировали стены.

В обществе имени Тукая капитально ремонтируется помещение на сто голов скота. Работа началась с укрепления части фундамента и возведения заново стены. Здесь планируется обновить полы, окна, выровнять стены, сделать вентиляцию, а также реконструировать стойла для содержания телят старше шести месяцев.



30 процентов расходов на капитальный ремонт животноводческих помещений выделяет республиканская казна, 70 процентов сметной стоимости оплачивают сами фермеры.