Директор Казанбашской школы, где массово отравились дети, оштрафован на 70 тысяч рублей

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Оштрафован директор Казанбашской школы, где массово отравились дети, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Напомним, что 11 февраля в одной из школ в Арском районе Татарстана произошло ЧП. 44 школьника и двое взрослых были госпитализированы в республиканскую инфекционную больницу с подозрением на острое отравление. 13 февраля был задержан директор Казанбашской школы, 40-летний Айдар Сафиуллин, вскоре он был уволен.

По статье «Халатность» суд оштрафовал мужчину на 70 тысяч рублей в доход государства. Еще один фигурант дела – 51-летняя повар учебного учреждения – оштрафована на 20 тысяч рублей по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей».