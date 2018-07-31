Сотрудники ОАО «Сетевая компания» рассказали об актуальных вопросах технологического присоединения

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Сотрудники ОАО «Сетевая компания» организовали пресс-тур, во время которого разъяснили актуальные вопросы технологического присоединения. Мероприятие было организовано из-за активизации индивидуального жилищного строительства и сезонного роста числа заявок на технологическое присоединение.

На сегодняшний день процедура подключения электроустановок потребителей к электрическим сетям Сетевой компании является прозрачной и доступной услугой для всех категорий заявителей. Согласно законодательству (Правила технологического присоединения утверждены постановлением Правительства РФ № 861 от 27 декабря 2004 года), она включает ряд определенных этапов: от подачи заявки до фактической подачи напряжения на энергопринимающее устройства. Для заявителей до 670 кВт законодательный срок исполнения договора, как правило, не должен превышать четырех месяцев. В ОАО «Сетевая компания» в рамках развития клиентоориентированного подхода эти сроки значительно сокращены.





Какие инструменты применяют энергетики для оптимизации процедуры техприсоединения, журналистам разъяснили во время выезда в один из населенных пунктов Лаишевского района РТ, находящегося в зоне ответственности Приволжских электрических сетей – филиала ОАО «Сетевая компания».

Находящийся здесь земельный участок хозяин приобрел в прошлом году, в этом же решил начать строительство жилого дома и подал заявку на технологическое присоединение. С Сетевой компанией просто работать, электроснабжение – это самый легкодоступный ресурс для подключения, заметил заявитель, уточнив, что вся процедура после выполнения им технических условий заняла у него не больше недели.





Стоит отметить, что потребитель оплачивает стоимость прибора учета и услуги частного электрика по его установке, а также саму услугу по технологическому присоединению. Для льготных категорий заявителей, физических лиц с заявляемой максимальной мощностью до 15 кВт она составляет 550 рублей. «Правом на льготу обладает большинство заявителей – физических лиц при соблюдении определенных условий, – пояснил начальник отдела сопровождения технологических присоединений ОАО «Сетевая компания» Линар Сафин. – Это фиксированное расстояние до сетей электроснабжения сетевой организации на заявленном уровне напряжения, не более 300 и 500 м соответственно в городе или сельской местности, заявленная мощность не более 15 кВт, если право собственности оформлено через договор аренды, то его продолжительность должна быть более одного года. Воспользоваться льготой можно не чаще одного раза в три года в рамках одного муниципального образования».





После того, как заявитель выполнил требования технических условия (смонтировал на ближайшей опоре выносной щит учета), он пригласил специалистов Сетевой компании для осуществления фактического присоединения. Для этих целей была направлена бригада электромонтеров, владеющая правами выполнения работ без снятия напряжения – в последнее время компания стремится проводить эту процедуру без отключения потребителей. Это также значительно сокращает сроки подключения, поскольку отсутствует необходимость дополнительных согласований и разрешений на проведение плановых работ. Кроме того, не испытывают дискомфорта и неудобств жители соседних домов.

После всех действий на электроустановках заявителю был вручен полный пакет документов, фиксирующий завершение процедуры ТП, в том числе и договор энергоснабжения.

«Преимущество состоит в том, что сейчас у заявителя отсутствует необходимость дополнительных визитов в офис энергосбытовых организаций. В соответствии с законодательными нормами заявитель получает услугу по принципу "одного окна"», – объяснил суть нововведения начальник отдела договорной работы ОАО «Сетевая компания» Олег Табакин.





Представителям СМИ также разъяснили преимущества установки приборов учета на опоре. Такой способ размещения имеет ряд преимуществ как для представителей сетевой организации, так и для самих потребителей. В частности, это обеспечивает беспрепятственный доступ к счетчику контролеров для процедуры съема показаний и исключает необходимость присутствия персонала на территории домохозяйства. По словам заместителя директора по реализации услуг Казанских электрических сетей – филиала ОАО «Сетевая компания» Дмитрия Казайкина, предусмотренное законодательством РФ требование – установка счетчика и наличие УЗО (устройства защитного отключения) за пределами домовладения гарантирует безопасность для потребителя, поскольку одной из самых частых причин пожара является короткое замыкание электропроводки.





Журналисты побывали также и в Центре обслуживания потребителей, где можно подать заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств независимо от того, в каком районе Татарстана находится земельный участок. В 49 современных офисах клиентского обслуживания, находящихся во всех районах республики, внедрена система управления взаимоотношениями с потребителями, в которой хранится вся информация о заявках и договорах клиентов, что обеспечивает оперативность их заключения и реализации.

«Значительно сокращает сроки технологического присоединения и обращение через личный кабинет потребителя, – заметил заместитель директора филиала ОАО «Сетевая компания» Дирекция по обслуживанию потребителей Лилия Тухбатуллина. – В этом случае все документы будут переданы в электронном виде, и заявителю предстоит встретиться с представителями Сетевой компании всего лишь один раз – непосредственно во время осуществления технологического присоединения».

Получить полную информацию по всем вопросам, связанным с технологическим присоединением, можно также по круглосуточному многоканальному телефону контакт-центра: 8 (800) 200-08-78.

За шесть месяцев 2018 года в ОАО «Сетевая компания» зарегистрированы 10 тыс. 864 заявки на технологическое присоединение, приняты 9 тыс. 177 заявок на восстановление (переоформление) документов о ТП. Общая максимальная мощность объектов составила 168,845 МВт.

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