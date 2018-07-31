(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Для воздействия на должников по алиментам будут привлекать священнослужителей. Об этом сегодня в Кабинете Министров РТ на брифинге, посвященном работе по взысканию задолженностей по алиментным платежам, рассказала Уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина.

На заседании в том числе обсуждали новые меры воздействия на должников по алиментам. Чтобы побудить нерадивых родителей исполнять свои обязанности, предложено, в числе прочих мер, привлекать священнослужителей.

«Еще одна мера, которую мы не должны скидывать со счетов, – это активное привлечение представителей наших конфессий к данной работе. Потому что для определенной категории граждан это будет иметь определенную степень воздействия. Если мы подключим этот ресурс к работе, я думаю, он будет иметь определенный эффект», – считает Удачина.

Детский омбудсмен республики, отметила, что в контексте любой религии забота о своих детях является важным аспектом. Предполагается, что работа будет вестись во время периодических проповедей в мечетях либо православных храмах.