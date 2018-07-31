(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Диана Авакян). В этом году в Татарстане отремонтируют 995 многоквартирных домов. На эти цели выделено почти 6,1 млрд рублей, из которых на бюджет республики приходится менее 1,4 млрд рублей, на бюджет муниципалитетов – почти 0,9 млн рублей, средства граждан – более 3,8 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель директора ГИСУ РТ Айрат Абузяров.

В общей сложности планируется улучшить жилищные условия более 224 тыс. жителей республики.

Запланированные работы включают ремонт фасада, кровли, канализационной сети, сетей водоснабжения и теплоснабжения, а также ремонт подъездов.

В программе принимают участие 43 муниципальных образования республики из 45, за исключением Кайбицкого и Дрожжановского районов.

В прошлом году по программе капремонта в РТ отремонтировали 982 дома общей площадью 6,2 млн кв. м на сумму 4,7 млрд рублей. Были улучшены жилищные условия более 230 тыс. граждан.