В Челнах полиция проверяет сведения о напугавшем девочек эксгибиционисте

(Набережные Челны, 31 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах полиция проверяет сведения о напугавшем девочек эксгибиционисте, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах.

Сообщение поступило от родителей двух девочек в возрасте 9 и 15 лет, которых в районе половины одинадцатого вечера в подъезде одного из домов 51-го комплекса напугал мужчина, продемонстрировавший свой детородный орган.

Как стало известно агентству, сейчас по данному сообщению проводится проверка на предмет достоверности изложенных фактов.