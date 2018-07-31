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В Чистополе задержана мать, выкинувшая из окна трехмесячную дочь

Татар-информ

31 июля 2018, 12:51

Происшествия

В Челнах полиция проверяет сведения о напугавшем девочек эксгибиционисте

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Происшествия

В Челнах полиция проверяет сведения о напугавшем девочек эксгибиционисте

Родители двух девочек сообщили, что их детей поздно вечером в подъезде дома напугал полураздетый мужчина.

(Набережные Челны, 31 июля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах полиция проверяет сведения о напугавшем девочек эксгибиционисте, сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах. 

Сообщение поступило от родителей двух девочек в возрасте 9 и 15 лет, которых в районе половины одинадцатого вечера в подъезде одного из домов 51-го комплекса напугал мужчина, продемонстрировавший свой детородный орган.

Как стало известно агентству, сейчас по данному сообщению проводится проверка на предмет достоверности изложенных фактов.

 

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