Трамп сообщил о планах ЕС построить 11 портов для приема газа из США

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Европейский Союз готов вложить собственные средства в строительство портов для поставок газа из Соединенных Штатов. Об этом заявил Президент США Дональд Трамп, пишет «Коммерсантъ».

Во время совместной пресс-конференции Дональда Трампа с итальянским Премьер-министром Джузеппе Конте журналисты задали лидерам двух стран вопрос о поставках в Италию энергоресурсов.

Конте напомнил о необходимости обеспечить поставки сырья в Италию и южноевропейские страны. Премьер-министр Италии сообщил, что обсуждал с Трампом вопрос строительства Трансадриатического трубопровода.

Трамп в свою очередь заметил, что власти США готовы предложить альтернативный вариант. Американский лидер сообщил, что с властями Евросоюза обсуждался вопрос о строительстве в Европе от девяти до 11 портов, которые будут принимать американский сжиженный газ.

При этом, по словам Трампа, оплачивать возведение портов будут страны ЕС.