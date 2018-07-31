Фермерам Мензелинска выделят 5 млн рублей на создание кооперативов

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 31 июля, в Мензелинске определятся претенденты, желающие создать кооператив, которым будет выделено 5 млн рублей, пишет газета «Мензеля».



Эксперт Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ по выделению грантов Юлия Валеева провела для мензелинцев обучающий семинар по созданию сельскохозяйственного потребительского кооператива.





В мероприятии приняли участие главы сельских поселений и фермеры, представители личных подсобных хозяйств, которые имеют потенциал по созданию кооперативов.



Вступительное слово сказал глава Мензелинского района Айдар Салахов, выразив надежду, что эта встреча даст мощный потенциал для начала развития кооперативного движения в районе.



В Мензелинске уже есть «первая ласточка» – сын известного предпринимателя Татарстана Ильгиза Загиева Ильназ Загиев создал первый кооператив по глубокой переработке мяса.