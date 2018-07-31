Нурлатский фермер возродил в районе плодово-ягодный питомник

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Местный фермер Арутюн Давоян возродил плодово-ягодный питомник в селе Аксумла Нурлатского района, пишет газета «Дружба».

В этом питомнике Давоян работает с 2016 года. Сегодня в его ведении 164 гектара земли. Одна ее часть отведена под зерновые, в эти дни уже созревает их урожай. Вторая часть занята плодово-ягодными культурами: созрела малина, с начала лета и до сих пор дает урожай ремонтатная клубника. Вместе с саженцами яблонь разных сортов высажены сливы, черешни. Саженцы смородины и малины питомник бесплатно предоставляет школам и детским садам.

Руководитель исполкома района Алмаз Ахметшин на днях ознакомился с функционалом питомника и порекомендовал еще увеличить разнообразие видов саженцев.

Помимо растениеводства Арутюн Давоян занимается животноводством. У него в планах поработать в других направлениях. Фермер хочет разводить рыбу в близлежащем гидротехническом сооружении, создать условия для рыбалки.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нурлатском районе будут выращивать форель и осетра.