(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Казанские полицейские пресекли наркотрафик из Москвы в Пермь, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

21 июня на пропускном пункте «Малиновка», расположенном на 777-м километре трассы Москва – Уфа, правоохранители остановили иномарку с двумя мужчинами, проживающими в Москве.

В салоне авто и в багажнике сотрудники полиции нашли полиэтиленовые пакеты с белым порошком. Экспертиза показала, что внутри находилось почти 10 килограммов синтетического наркотика.

Задержанные рассказали, что приобрели наркотик в Сети и намеревались продать его посредством закладок в Казани, Самаре, Челябинске и Перми.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере».