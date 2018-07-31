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Татар-информ

31 июля 2018, 11:27

Экономика и финансы

Необходимые для сертификации полимерных материалов тесты можно будет пройти в Казани

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Экономика и финансы

Необходимые для сертификации полимерных материалов тесты можно будет пройти в Казани

Испытательная лаборатория Научно-технологического парка КНИТУ (КХТИ) прошла госаккредитацию.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Необходимые для сертификации полимерных материалов тесты можно будет проходить в КНИТУ (КХТИ), а не за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Испытательная лаборатория Научно-технологического парка КНИТУ (КХТИ) прошла государственную аккредитацию. Наличие аккредитации позволяет заказавшим исследования предприятиям предоставлять результаты, полученные в лаборатории, для получения сертификатов соответствия на выпускаемую продукцию. Это позволяет значительно снизить расходы производителей на внедрение новой продукции, так как раньше необходимо было заказывать подобные тесты за рубежом.

Лаборатория создана при поддержке Министерства экономики РТ и Камского инновационного территориально-производственного кластера «ИННОКАМ». Она занимается испытанием полимерных материалов: пленок, резин, термопластов, кабельной продукции. В ходе испытаний подтверждается их соответствие требованиям национальных и зарубежных стандартов.

В Научно-технологическом парке Технологического университета помимо испытательной лаборатории действует опытное производство, оснащенное современными промышленными установками, на мощностях которых можно производить опытные партии экспериментальных изделий для оценки их спроса на рынке и последующей передачи в серийное производство. Также здесь работает учебный центр, занимающийся организацией и проведением курсов повышения квалификации и переподготовки специалистов полимерного профиля.

Кроме того, в лаборатории проводится научно-исследовательская работа студентов Института полимеров КНИТУ-КХТИ, лабораторные и практические занятия по специальным дисциплинам.

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