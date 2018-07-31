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Казанские полицейские пресекли наркотрафик из Москвы в Пермь

Татар-информ

31 июля 2018, 11:00

Культура

Дуэт «АИГЕЛ» выступит в Казанском Кремле

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Культура

Дуэт «АИГЕЛ» выступит в Казанском Кремле

Фестиваль TAT CULT FEST примет 30 лучших команд татарской сцены из 20 городов мира.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Дуэт «АИГЕЛ» выступит 30 августа в Казанском Кремле на площадке фестиваля TAT CULT FEST. Помимо Ильи Барамии и Айгель Гайсиной хедлайнерами большого музыкального шоу станут Зуля Камалова с The Children of the Underground и Super Tatar. На трех сценах фестиваль примет 30 лучших команд татарской сцены из 20 городов мира, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Мероприятия под брендом TAT CULT FEST пройдут также 29 и 31 августа. 29 августа на территории городских креативных пространств будет организован «ЛИКБЕЗ» – серия образовательных лекций, мастер-классов и встреч с хедлайнерами и приглашенными экспертами в области культуры, истории и современного искусства.

31 августа Казань станет свидетелем долгожданного шоу главного электронного лейбла России – «ГОСТ Звук» и арт-инсталляции от пионеров мирового медиа-арта – творческого объединения «Прометей». Вход на все мероприятия фестиваля будет свободным.

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