Дуэт «АИГЕЛ» выступит в Казанском Кремле

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Дуэт «АИГЕЛ» выступит 30 августа в Казанском Кремле на площадке фестиваля TAT CULT FEST. Помимо Ильи Барамии и Айгель Гайсиной хедлайнерами большого музыкального шоу станут Зуля Камалова с The Children of the Underground и Super Tatar. На трех сценах фестиваль примет 30 лучших команд татарской сцены из 20 городов мира, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Мероприятия под брендом TAT CULT FEST пройдут также 29 и 31 августа. 29 августа на территории городских креативных пространств будет организован «ЛИКБЕЗ» – серия образовательных лекций, мастер-классов и встреч с хедлайнерами и приглашенными экспертами в области культуры, истории и современного искусства.

31 августа Казань станет свидетелем долгожданного шоу главного электронного лейбла России – «ГОСТ Звук» и арт-инсталляции от пионеров мирового медиа-арта – творческого объединения «Прометей». Вход на все мероприятия фестиваля будет свободным.