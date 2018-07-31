Экстремальная «Гонка героев» стартует на горнолыжном курорте «Свияжские холмы»

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). 11 августа стартует экстремальная «Гонка героев» на горнолыжном курорте «Свияжские холмы», сообщает пресс-служба проекта.

В этом году организаторы гонки подготовили для участников 11-километровую трассу, в которую включены 23 испытания. Открыта также детская трасса с препятствиями, протяженностью 600 метров.

В этом году изменения коснутся и формата мероприятия — количество забегов сократится, при этом общее количество участников станет даже больше (около 3 000 на одном забеге), вместо нескольких региональных этапов будет одна масштабная «Гонка героев». Для зрителей и болельщиков предусмотрена комфортная фан-зона.

Для участия в «Гонке героев» необходима предварительная регистрация на официальном сайте.