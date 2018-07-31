(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Две с половиной тысячи матерей в Татарстане не платят алименты. Об этом сегодня в Кабинете Министров РТ на брифинге, посвященном работе по взысканию задолженностей по алиментным платежам, рассказал исполняющий обязанности руководителя УФССП по РТ Игорь Безуевский.

«Классический неплательщик алиментов, как правило, мужчина в возрасте от 30 до 42 лет. Таких в Татарстане свыше 11 тысяч человек. Что касается женщин, то должников по алиментам среди них в разы меньше – в Татарстане в отношении женщин на исполнении находится 2 487 производств о взыскании алиментный платежей», – рассказал Игорь Безуевский.