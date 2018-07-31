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Татар-информ

31 июля 2018, 12:36

Культура

В Казани откроется выставка современных мастеров каллиграфии

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Культура

В Казани откроется выставка современных мастеров каллиграфии

На выставке можно будет увидеть каллиграфические работы в различных техниках.

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). 3 августа в Музее исламской культуры откроется выставка «Каллиграфия Востока – в сердце Казани. Современные мастера Пакистана и Саудовской Аравии». Об этом сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

В экспозиции будут представлены произведения четырех признанных каллиграфов современности: Абдул Рашида Батта и Ирфана Куреши из Пакистана, Джамала аль-Кебаси аль-Рабеа и Мохаммеда Алькибаси из Саудовской Аравии. Выставка станет первой для этих мастеров «хусни хатт» («изящного письма») в России.

Эти каллиграфические произведения вызвали живой интерес на фестивалях и выставках в Великобритании, США, Сингапуре, Иране, Китае и более чем 20 других странах.

В экспозиции можно будет увидеть работы в различных техниках, среди которых – тазхиб (узорный рисунок с золочением), каллиграфические панно, плакаты, книжный дизайн.

В первую неделю выставки состоится Calligraphy battle каллиграфов из Саудовской Аравии, Пакистана и Татарстана. В дни работы выставки Музей исламской культуры проведет мастер-классы по каллиграфии и встречи с каллиграфами Казани.

 

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