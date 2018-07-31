(Казань, 31 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Татарстане более 800 человек объявлены в розыск из-за неуплаты алиментов. Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ рассказал исполняющий обязанности руководителя УФССП по РТ Игорь Безуевский.

«За шесть месяцев заведено 802 розыскных дела по розыску должников. Разыскано 554 нерадивых родителя», – привел данные Игорь Безуевский.

Всего с начала года в Татарстане на исполнении у приставов находилось 30 тысяч производств, из них 8 087 уже прекращено. Таким образом приставам удалось взыскать 415 миллионов рублей алиментов с нерадивых родителей, отметил Безуевский.