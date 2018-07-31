Водителя казанского автобуса осудили за фальшивые права

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Водителя казанского автобуса осудили за поддельное водительское удостоверение, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
В апреле полицейские остановили красный автобус, который ехал со стороны улицы Адоратского – водитель транспортного средства нарушил ПДД. При проверке документов молодой человек предъявил инспекторам ДПС фальшивое удостоверение.
По статье «Использование подложного документа» суд оштрафовал 23-летнего гражданина Кыргызстана на 6 тысяч рублей.