ФНС начнет раскрывать некоторые данные налогоплательщиков

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). С 1 августа Федеральная налоговая служба начнет раскрывать некоторые данные налогоплательщиков, которые раньше относились к налоговой тайне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Изменения коснутся хозяйственных товариществ и обществ за исключением тех предприятий, которые включены в перечень стратегических.

В открытом доступе появится информация о среднесписочной численности работников организаций за предшествующий год и о применяемых налогоплательщиками специальных налоговых режимах, а также сведения об участии компаний в консолидированной группе налогоплательщиков по состоянию на 31 декабря предыдущего года. Эти сведения перестали относиться к налоговой тайне из-за изменений Налогового кодекса.

Нововведение станет лишь первым этапом размещения ранее скрытых данных. Позже планируется начать размещать суммы задолженностей и штрафов компаний, уплаченных налогов, доходов и расходов по данным бухгалтерской отчетности.

Налоговая информация о предприятиях малого и среднего бизнеса необходима, по версии ведомства, для предотвращения сотрудничества предпринимателей с неблагонадежными фирмами-однодневками.