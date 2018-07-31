Ушла из жизни поэтесса и переводчица Флера Тарханова

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). На 72-м году жизни скончалась поэтесса и переводчица Флера Тарханова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил председатель Союза писателей РТ Данил Салихов.

Прощание с поэтессой будет орагнизовано завтра, 1 августа, в Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Похороны состоятся на кладбище деревни Яуширма Чистопольского района Татарстана.

Флера Тарханова родилась 25 мая 1947 года в Чистопольском районе ТАССР в семье учителей. В 1962-м будущая поэтесса поступила в Арское педагогическое училище, а в 1970-м продолжила образование на отделении татарской филологии историко-филологического факультета КГУ. После окончания учебы работала в газете «Шахри Казан» переводчиком-корреспондентом. В 1994 году возглавила отдел перевода новой газеты «Татарстан хэбэрлэре».

Флера Тарханова с 1971 года занималась переводом на татарский язык как художественной, так и деловой литературы. Она автор сборников стихов «Синен кайнар сулышын», «Унган кыз», «Йорэгемэ яшерелгэн серлэр» и ряда других. В 2004 году защитила диссертацию на степень кандидата филологических наук.