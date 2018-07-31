АСВ намерено обанкротить Завод по производству синтетических моющих средств

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Агентство по страхованию вкладов, действующее в качестве конкурсного управляющего Татфондбанка, направило в Арбитражный суд Татарстана иск о банкротстве ООО «Завод по производству синтетических моющих средств». Исковое заявление поступило в суд 27 июля, сообщается на сайте республиканского арбитража.

В карточке дела отмечена внушительная сумма исковых требований к заводу, которая достигает почти 3,3 млрд рублей. При этом время рассмотрения иска на сайте суда пока не указано.

Ранее АСВ уже предупреждало о своих намерениях обанкротить завод. Соответствующее объявление, датированное 20 июля текущего года, было размещено на официальном портале ведомства. В тексте сообщения указано, что основанием для иска АСВ являются признаки банкротства в деятельности предприятия.