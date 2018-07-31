В Госдуме предложили в десятки раз увеличить штрафы за бизнес без лицензии

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» предложили увеличить штрафы за ведение предпринимательской деятельности без образования юридического лица или регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, пишет газета «Известия».

Подготовленные четырьмя парламентариями – Владимиром Афонским, Виктором Дзюбой, Николаем Петруниным и Наталией Пилюс – поправки в Кодекс об административных правонарушениях предполагают увеличение штрафа за первый случай ведения бизнеса без лицензии – до 5 – 10 тыс. рублей, за последующие случаи – до 20 – 30 тыс. рублей. Сейчас часть 11 статьи 14.1 КоАП РФ предполагает за подобные нарушения наложение штрафа в размере от 500 до 2 тыс. рублей.

Свою инициативу авторы проекта объясняют тем, что существующий размер штрафов не стимулирует предпринимателей регистрироваться. Сейчас он меньше, чем госпошлина за регистрацию ИП и юрлица, а также меньше штрафов, которые грозят зарегистрировавшимся бизнесменам.

По информации издания, идея получила поддержку экспертно-консультативного и координационного советов фракции «Единая Россия». Впрочем, депутаты все же рекомендовали коллегам снизить предлагаемый ими размер штрафов. Положительно к инициативе отнеслись и в Министерстве юстиции.

Авторы законопроекта надеются, что он поспособствует росту налоговых поступлений и поддержит добросовестных предпринимателей. Опрошенные газетой эксперты признают наличие проблемы, но сомневаются, что увеличение штрафов позволит ее решить. Для вывода бизнеса из тени они предлагают различные поощрительные меры.