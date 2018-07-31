В Казани отремонтируют восемь подростковых клубов

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). В Казани практически завершен ремонт пяти подростковых клубов, еще в трех работы находятся на стадии завершения, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Ремонт стал возможен благодаря республиканской программе капремонта. В этом году в нее вошло восемь подростковых клубов. Сегодня в них занимаются более 1,5 тыс. детей и подростков. После ремонта их вместимость увеличится на 15 процентов. По итогам этого года в Казани будут обновлены 44 процента (25 из 57) подростковых клубов.

Также в казанском поселке Дербышки после ремонта в выделенном помещении откроется новый подростковый клуб «Лазер», воспитанниками которого станут 700 детей и подростков.

В программу «Доступная среда» на этот год включены девять объектов столицы республики: три подростковых клуба, четыре поликлиники и два детских сада. Сегодня работы ведутся на каждом из этих объектов.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах отремонтируют девять детских садов.