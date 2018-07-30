Актеры «Стражей галактики» поддержали уволенного режиссера фильма

(Казань, 31 июля, «Татар-информ»). Актеры фильма «Стражи галактики» выступили в поддержку уволенного из Walt Disney Studios режиссера картины Джеймса Ганна. Письмо опубликовал американский актер Крис Пратт в социальной сети Instagram.

Актерский состав кинокартины выразил надежду, что еще сможет поработать с Ганном в будущем.

«Мы полностью поддерживаем Джеймса Ганна. Мы все были потрясены его отстранением на прошлой неделе и намеренно выждали десять дней перед комментарием, чтобы подумать, помолиться, все выслушать и обсудить», — говорится в письме.

Актеры отметили, что их воодушевила поддержка поклонников режиссера, которые хотят, чтобы тот продолжил снимать третью часть фильма о супергероях.

Однако, по словам представителей актерского состава, необходимо нести ответственность за сказанное и написанное, а также анализировать те заявления, которые могут попасть в публичное пространство.

Под подписью «Стражи галактики» стоят автографы девяти актеров, в числе которых Зои Салдана, Вин Дизель, Шон Ганн и Брэдли Купер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» из-за высказываний в Twitter.